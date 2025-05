Nach Abschied aus Salzburg: Mehrere Klubs an Cinel dran

Onur Cinel ist seit wenigen Tagen nicht mehr Co-Trainer bei Red Bull Salzburg. Der 39-Jährige möchte in Zukunft seine Ambitionen, Cheftrainer zu werden, intensiv verfolgen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es bereits großes Interesse an Cinel. Demnach sind Vereine aus der zweiten englischen Liga, der deutschen Bundesliga sowie der niederländischen Eredivisie am Deutschen dran.

Cinel will weiter mit Rangnick zusammenarbeiten

Cinel, der als enger Vertrauter von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gilt, will seine erste Station als Chefcoach laut Romano „gut überlegt“ auswählen und zudem Rangnicks Trainerstab beim Nationalteam erhalten bleiben.

Cinel war am Ende der Saison 2023/24 Interimstrainer in Salzburg und in der vergangenen Saison „Co“ von Pep Lijnders bzw. Thomas Letsch.

Bild: GEPA