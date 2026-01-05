Nach Amorim-Rauswurf: Gregoritsch-Vibes bei United

Berühmte Vater-Sohn-Pärchen gibt es im Profifußball zuhauf. Dass der Vater den Sohn trainiert, ist aber sehr selten.

In Österreich fällt vielen Fans natürlich sofort der Name Gregoritsch ein. Und auch bei Manchester United könnte es bald zu einem derartigen Kuriosum kommen.

Jordi Cruyff spielte unter seinem Vater Johan beim FC Barcelona, Giovanni Simeone tut das derzeit unter Papa Diego bei Atletico auch. Werner Gregoritsch schickte seinen Sohn Michael im Jahr 2010 bekannterweise bei der KSV 1919 erstmals aufs Feld. Insgesamt 46 Pflichtspiele (4 Tore & 4 Vorlagen) absolvierte der heutige ÖFB-Teamspieler unter seinem Vater.

Es gibt also durchaus Beispiele, dass Väter ihren Nachwuchs im Profibereich coachen. Mehr als einen Sohn im eigenen Team gibt es jedoch fast nie. Das geschah beispielsweise in Deutschland, als Pal Dardai in der Spielzeit 2023/24 seine Söhne Palko, Marton und Bence bei Hertha BSC trainierte.

Fletcher-Zwillinge vor Durchbruch

Nach der Entlassung von Ruben Amorim könnte es nun auch bei Manchester United zu Vater-Sohn-Vibes kommen. Grund: Die Söhne von Interimslösung Darren Fletcher sind drauf und dran, bei den Red Devils den dauerhaften Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen.

Die 18-jährigen Zwillinge Jack und Tyler gehörten zuletzt immer häufiger zum United- Kader. Mittelfeldspieler Tyler wartet zwar noch auf sein Debüt, saß zuletzt aber drei Mal auf der Bank und Jack hat bereits drei Einsätze und 107 Minuten auf dem Buckel.

Ob ihre Einsatzchancen unter Papa Darren steigen? Unklar. Aber zumindest ist es möglich, dass zwei Fletchers demnächst auf dem Rasen im Old Trafford stehen – und ein dritter an der Seitenlinie.

Bild: GEPA/Imago