Nach Aufregung um Fan-Banner und Gesänge: EM-Quali-Spiel lange unterbrochen

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Rumänien und dem Kosovo am Dienstagabend war rund 45 Minuten unterbrochen. Wegen eines Banners von rumänischen Fans mit der Aufschrift „Kosovo ist Serbien“ verließen die kosovarischen Spieler nach rund 18 Minuten das Feld, die Partie wurde schließlich wieder beim Stand von 0:0 fortgesetzt.

Rumänien tat sich aber selbst nach Gelb-Rot für Vedat Muriqi kurz vor der Pause schwer und wurde erst im Finish durch Nicolae Stanciu (83.) bzw. Valentin Mihaila (93.) erlöst. Hinter der Schweiz (14 Punkte) sind die Rumänen (12) Zweiter, danach folgt Israel (11).

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after „Kosovo is Serbia“ chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023