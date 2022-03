Nach Aus bei Chelsea: Abramowitsch will wohl neuen Klub kaufen

via

Roman Abramowitsch hat nach dem Aus beim FC Chelsea ein neues Projekt im Visier. Der russische Oligarch will offenbar bei einem türkischen Klub einsteigen.

Wie die türkische Zeitung Fanatik berichtet, plane Abramowitsch den Kauf des Süper-Lig-Klubs Göztepe Izmir. Es soll bereits Verhandlungen geben.

Abramowitsch in Gesprächen mit Göztepe-Präsident

Erst am Dienstag hatte Göztepes Präsident Mehmet Sepil seinen Rückzug am Ende der Saison verkündet. Der 67-Jährige hält aktuell die Mehrheit der Klubanteile.

Dem Bericht zufolge habe Abramowitsch über einen türkischen Geschäftsmann Kontakt mit Sepil aufgenommen. Für die kommenden Tage ist ein persönliches Treffen geplant.

Chelsea-Verkauf schreitet voran

Abramowitsch ist durch die Auflagen der britischen Regierung in Folge des Krieges in der Ukraine zum Verkauf des FC Chelsea gezwungen. Der Verkaufsprozess ist in vollem Gange, dürfte sich allerdings noch einige Wochen ziehen.

Da die Türkei nicht zur EU gehört, könnte der Milliardär dort die aktuellen Sanktionen umgehen.

