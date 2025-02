Nach Ausraster: Lange Sperre für Darmstadts Nürnberger

Wegen seines Ausrasters ist Fabian Nürnberger lange gesperrt worden. Der Profi des Zweitligisten Darmstadt 98 wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für acht Spiele aus dem Verkehr gezogen.

„Von dieser Sperre sind fünf Meisterschaftsspiele sofort zu verbüßen. Der Strafrest von drei Meisterschaftsspielen wird für die Dauer von einem Jahr ab Rechtskraft des Urteils zur Bewährung ausgesetzt“, teilte der DFB am Freitag mit.

Nürnberger hatte beim Spiel gegen die SV Elversberg (0:3) seinen Gegenspieler Elias Baum laut DFB „heftig von hinten in die Beine getreten“, sodass dieser verletzt ausgewechselt werden musste. Zudem habe sich Nürnberger mit dem Elversberger Spieler Maximilian Rohr angelegt. Diesen „packte er erst am Hals und schlug ihm dann mit der flachen Hand ins Gesicht, nachdem ihn Rohr im Rahmen einer Rudelbildung zunächst an den Schultern festgehalten hatte“.

(SID) / Artikelbild: Imago