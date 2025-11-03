Nach Ausschluss gegen Salzburg: Havenaar-Sperre bekannt gegeben

Ried-Verteidiger Nikki Havenaar wurde nach seinem Ausschluss beim 1:4 gegen Red Bull Salzburg vom Senat 1 der Bundesliga für ein Spiel gesperrt.

Der 30-Jährige sah in der 49. Minute beim Stand von 1:2 die Rote Karte, nachdem er eine offensichtliche Torchance der Salzburger verhindert hatte. Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte dem Japaner nach dem Foulspiel die Rote Karte – eine Entscheidung, die nach kurzer VAR-Überprüfung bestätigt wurde.

Havenaar wird den Riedern damit im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Blau-Weiß Linz fehlen.

HIGHLIGHTS | Red Bull Salzburg – SV Ried | 12. Runde

Beitragsbild: GEPA