Nach Ausschluss gegen Salzburg: Sperre für Pink steht fest

Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat WAC-Stürmer Markus Pink wegen rohen Spiels für ein Spiel gesperrt.

Eine weitere Partie fasste der Angreifer bedingt aus, wie die Liga am Montag bekannt gab. Der 33-Jährige hatte im Spiel gegen Salzburg (0:0) am vergangenen Wochenende nach einem Foul an Lucas Gourna-Douath glatt Rot gesehen. Der Angreifer fehlt damit im Cup-Spiel gegen Austria Klagenfurt gesperrt. Wenn die beiden Kärntner Mannschaften nur vier Tage später in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga erneut aufeinander treffen (Sonntag ab 14:15 live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass), ist der Offensivspieler wieder einsatzberechtigt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Wimmer scherzt über Pink-Sperre: „Vielleicht nicht schlecht“

(APA) / Bild: Imago