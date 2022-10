Nach Aussprache mit ten Hag: Ronaldo wieder im Manchester-Kader

Cristiano Ronaldo kehrt nach seiner Suspendierung wieder in den Kader des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United zurück. „Ja, Cristiano steht morgen im Kader. Es ist nicht schwer. Ich denke, wir haben alles gesagt und alle Fragen beantwortet. Er war für ein Spiel raus und ist jetzt wie gewohnt wieder dabei“, sagte United-Coach Erik ten Hag am Mittwoch mit Blick auf das Heimspiel in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol (um 21 Uhr auf Sky Sport Austria 4 – streame mit dem SkyX-Traumpass) aus Moldau am Tag darauf.

Der 37-jährige Portugiese kehrte erst am Vortag ins Mannschaftstraining zurück, nachdem ihn Ten Hag am vergangenen Donnerstag suspendiert hatte. Grund für die Verbannung war Ronaldos vorzeitiger Abgang beim Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur, als der fünfmalige Weltfußballer – erneut nur Ersatzspieler – bereits vor dem Schlusspfiff den Innenraum des Stadions verlassen hatte. Der niederländische Trainer ordnete nach dem Eklat Einzeleinheiten für Ronaldo mit Fitnesstrainern des Clubs an und berücksichtigte ihn nicht im Kader für das 1:1 am Samstag gegen Chelsea.

Der französische Weltmeister Raphael Varane fällt nach seiner Verletzung hingegen länger aus. Der Innenverteidiger musste gegen Chelsea wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. „Er wird sicherlich bis zur Weltmeisterschaft ausfallen“, sagte Ten Hag. Ob sein Einsatz bei der WM vom 20. November bis 18. Dezember in Gefahr ist, konnte Ten Hag nicht beantworten. „Wir müssen die Prognose abwarten und sehen, wie es sich entwickelt.“

(APA)

Bild: Imago