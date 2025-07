Nach Besiktas-Abschied: Neuer Klub für Immobile

Nächster Klub für „Wandervogel“ Ciro Immobile: Der Ex-Dortmunder wechselt vom türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas Istanbul zurück in die italienische Serie A zum FC Bologna. Dort wird der Italiener Kollege von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch.

Der 35 Jahre Stürmer unterzeichnete einen einjährigen Vertrag mit Option auf Verlängerung für eine weitere Saison. Laut italienischen Medien kassiert er zwei Millionen Euro pro Saison.

Seit seinem Abschied von seinem Jugendklub Juventus Turin im Jahr 2012 hat es Immobile somit an sechs von sieben Stationen maximal ein Jahr ausgehalten, auch in Dortmund spielte er nur in der Saison 2014/15. Einzig bei Lazio Rom stand er gleich acht Jahre (2016 bis 2024) unter Vertrag.

(SID) / Bild: Imago