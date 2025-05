Nach Chelsea-Triumph hoffen „Blues“-Fans auf rosige Zukunft

Nach dem Gewinn der Fußball-Conference-League im Finale gegen Betis Sevilla soll die Zukunft von Chelsea rosig aussehen. Weil die Meinungen über das Prestige der Trophäe auseinandergehen, müssen sich die „Blues“ nächste Saison in der Champions League aber besonders beweisen. Siegbringend für Chelsea war am Mittwochabend der Energieanfall von Cole Palmer. Als Kreativität und Können gefragt waren, drehte er mit zwei perfekten Assists binnen fünf Minuten das Momentum.

Gegen die Grün-Weißen aus Andalusien lag Chelsea zur Halbzeit mit 0:1 zurück, doch dann übernahmen die Engländer in Wroclaw die Regie. „Wir haben die Intensität erhöht und in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt“, sagte Mittelfeld-Maestro Palmer. Er habe es satt gehabt, „den Ball zu bekommen und nur rückwärts und seitwärts zu laufen“. Der schlaksige 23-Jährige spielte generell eine wenig produktive zweite Saisonhälfte, was seine persönliche Scoring-Ausbeute betrifft. Nur ein Tor und ein paar Assists verteilte Palmer über knapp 20 Spiele seit dem Winter in etwas zurückgezogener Position. Als es aber zählte, war er zur Stelle und bediente zunächst Enzo Fernandez (65.), dann Nicolas Jackson (70.) meisterhaft.

HIGHLIGHTS | Real Betis – FC Chelsea

Trophäenschrank nun komplett

„Am Ende hat sich unsere Qualität gezeigt“, meinte der ehemalige Manchester-City-Spieler, der 2023 zu Chelsea gewechselt war. „Beim ersten war ein bisschen Platz und ich habe Enzo laufen sehen. Beim zweiten Tor war es genauso.“ Sonderlob gab es anschließend von Chelsea-Trainer Enzo Maresca. „Im letzten Drittel kann er Spiele mit einem Tor oder einer Vorlage entscheiden. Und die beiden Assists waren sehr schön.“ Zur Draufgabe trafen auch noch Jadon Sancho (83.) und Moises Caicedo (91.).

Chelsea ist nun der erste englische Club, der alle vier großen europäischen Trophäen gewonnen hat. Die Männer aus West-London haben sowohl die Champions League und die Europa League, als auch den nicht mehr ausgespielten Cup der Cupsieger zweimal gewonnen. Dazu wanderten zwei UEFA-Supercups in den Trophäenschrank.

Hatte Chelsea keine Konkurrenz?

Wie der Conference-League-Triumph in diese Galerie der Erfolge einzuordnen ist, darüber scheiden sich unter den Anhängern aber die Geister. „Während des gesamten Verlaufs hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein echter Wettbewerb war. Es war klar, dass Chelsea gewinnen würde“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen jungen Fan namens Marip. „Hoffentlich bekommen wir nächstes Jahr stärkere Mannschaften, gegen die wir spielen können.“ Ein anderer Fan, James, meinte hingegen, dass es selbstverständlich „eine echte Trophäe“ sei. „Wir haben nicht die beste Saison hinter uns, aber wir haben alles gewonnen, was es in Europa zu gewinnen gibt.“

Einig waren sich jedenfalls alle, dass sich der Club auf dem Weg nach oben befindet. „Wir sind in der Premier League unter die ersten vier gekommen und sind bereit für die Champions League. Es ist alles gut“, so James.

Isco: „Fußball ist gnadenlos“

In den Reihen von Betis waren dagegen, wie es nach Niederlagen in so bedeutenden Spielen der Fall ist, Enttäuschung und Wut die vorherrschenden Gefühle. „Es ist eine sehr harte Niederlage nach dem, was wir in der ersten Hälfte geleistet haben. Der Fußball ist gnadenlos“, sagte Kapitän Isco. „In der zweiten Hälfte haben sie uns überrollt. Das tut weh“, fügte der spanische Teamspieler hinzu. „Wir konnten nicht den Rhythmus halten, den wir uns vorgenommen hatten“, sagte Trainer Manuel Pellegrini.

Die Mannschaft hätte nach der Pause ein höheres Pressing spielen müssen, befand Marc Bartra. Der Routinier zeigte sich gleichzeitig aber begeistert von der Unterstützung der Fans des Vereins, die in der polnischen Stadt zahlreicher und lauter waren als die Chelsea-Anhänger. „Es erfüllt mich mit Stolz, die Fans so zu sehen. Ich liebe diesen Verein dafür, wie sie uns immer unterstützen, wie sie uns anfeuern“, sagte der routinierte Innenverteidiger. „Es scheint, als ob die Saison jetzt wertlos wäre, aber mit der Zeit werden wir das noch mehr zu schätzen wissen.“

(APA) Foto: Imago