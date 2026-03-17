Nach China-Sieg: Antonelli träumt von Treffen mit Tomba

Nach seinem ersten Formel-1-Sieg beim Grand Prix von China will sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli einen weiteren persönlichen Traum erfüllen.

Er möchte Skilegende Alberto Tomba kennenlernen, der wie er aus Bologna stammt. „Tomba ist eine echte Legende. Meine Eltern haben mir oft von ihm erzählt. Es wäre schön, ihn kennenzulernen“, sagte der 19-Jährige im Interview mit dem Corriere dello Sport.

Seinen Triumph in China sieht Antonelli, erster italienischer Formel-1-Sieger seit 20 Jahren, als „Startpunkt“: „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber er ist noch lang und steil.“

Besonders dankte er seinem Vater Marco. „Manchmal sehe ich Bilder von uns beiden auf der Strecke, ich war noch ein Kind. Er hat mir die Leidenschaft für den Motorsport vermittelt. Ihn in China unter dem Podium zu sehen, war etwas ganz Besonderes.“

Auch seinem Rennstall Mercedes dankte Antonelli, der Anfang 2025 als 18 Jahre alter Rookie das Cockpit von Rekordweltmeister Lewis Hamilton übernommen hatte: „Ich habe dort eine Familie gefunden, die mich früh gefördert und mir die besten Bedingungen gegeben hat, mich zu entwickeln.“

(SID) / Bild: Imago