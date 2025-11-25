Neben drei österreichischen Vereinen sind auch zwei ÖFB-Schiedsrichter in dieser Woche im Europacup-Einsatz.

Nach dem rot-weiß-roten CL-Comeback leitet Sebastian Gishamer in dieser Woche ein Europa-League-Match: Der Unparteiische wird beim Duell der Traditionsteams zwischen Feyenoord Rotterdam und Celtic Glasgow (Donnerstag ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) im Einsatz sein. Alexander Harkam fungiert dabei als Vierter Offizieller.

Bei CL-Premiere als Schiedsrichter: Gishamer pfeift Elfmeter gegen Chelsea

In der Conference League kommt währenddessen Christian-Petru Ciochirca zum Zug. Sein Einsatz folgt beim Heimspiel des späteren Rapid-ECL-Gegners Zrinjski Mostar gegen BK Häcken (Donnerstag – Ankick um 18:45 Uhr – im LIVESTREAM auf unserer Website!) . Unterstützt wird er von Harald Lechner sowie den als VAR tätigen Alan Kijas und Josef Spurny.

Ergänzt wird das internationale Referee-Aufgebot durch Einsätze von Jakob Semler und Stefan Ebner in der Youth League bei Chelsea und Porto. Darüber hinaus nimmt ein ÖFB-Trio um Schiedsrichter-Betreuer Viktor Kassai eine Rolle als Beobachter ein.

(Red./ÖFB).

Beitragsbild: GEPA.