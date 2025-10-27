Nach Clasico-Eklat: Verlässt Vinicius Real?
Real-Star Vinicius Jr. hat nach seiner Auswechslung beim 2:1 im Clasico gegen Barca für Wirbel gesorgt: „Immer ich. Ich verlasse das Team. Ich gehe, es ist besser, wenn ich gehe“, haderte er.
Marta Fernandez Cortes von Diario Sport ordnet ein: „Vinicius Jr. hat für Real Madrid gegen den FC Barcelona seine beste Saisonleistung gezeigt. Doch das wird überschattet von der Reaktion auf seine Auswechslung durch Xabi Alonso – ein Mangel an Respekt sowohl seinem Trainer als auch gegenüber seinem Teamkollegen Rodrygo, der für ihn eingewechselt wurde.“
Und weiter: „Deswegen ja, ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn Vinicius Jr. seine Einstellung nicht ändert, dies letztlich auch zu einem Abschied von Real Madrid führen kann.“ Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2027 gültig.
(skysport.de) Foto: Imago