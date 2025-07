Nach Comeback: Williams erhält Wildcard für Cincinnati Open

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams hat nach ihrem erfolgreichen Comeback eine Einladung für das WTA-Turnier in Cincinnati erhalten.

„Eine Legende (…) auf dem Weg nach Cincinnati“, schrieben die Veranstalter am Mittwoch auf der Plattform X unter ein Foto der 45 Jahre alten US-Amerikanerin mit dem Vermerk „Wild Card“.

Das Turnier im August ist das letzte große Hartplatzturnier vor den US Open, derzeit wird über eine Rückkehr von Williams zu dem Grand-Slam-Turnier spekuliert. Bereits am Montag hatten dessen Veranstalter die Meldung von Williams für den vorgeschalteten Mixed-Wettbewerb bekanntgegeben.

Am Dienstag hatte sich die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin 16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match in Washington D.C. an der Seite ihrer Landsfrau Hailey Baptiste mit einem Sieg im Doppel zurückgemeldet. Einen Tag später feierte Williams im US-Duell gegen die 22 Jahre jüngere Peyton Stearns auch einen Einzel-Erfolg. Durch den Sieg wurde Williams zur ältesten WTA-Matchwinnerin seit Martina Navratilova, die im Alter von 47 Jahren 2004 gegen Catalina Castano in Wimbledon gewann.

(SID) Foto: Imago