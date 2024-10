Nach Crash im Qualifying: Mercedes-Pilot startet aus Boxengasse

Sein Unfall im Qualifying zum Grand Prix der USA in Austin/Texas hat für George Russell Folgen für das Rennen. Der britische Mercedes-Star verliert seinen sechsten Startplatz und muss im Rennen am Sonntag aus der Boxengasse starten.

Nach dem Unfall waren über Nacht Arbeiten an Russells Boliden notwendig geworden. Die Silberpfeile, die mit einem großen Upgrade in die USA gereist waren, bauten das Fahrzeug auf die zuletzt in Singapur verwendete Spezifikation zurück.

Für Mercedes ist das Debakel damit perfekt. Vor Russells Crash im Qualifying war Lewis Hamilton schon in Q1 gescheitert. Der Rekordweltmeister rückt durch Russells Strafe auf den 17. Startplatz vor.

Russell-Crash beschert Norris die Pole

