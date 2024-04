Nach Cruzeiro auch Valladolid: Ronaldo verkauft Club-Anteile

Der zweifache Fußball-Weltmeister Ronaldo trennt sich von seinen Anteilen an den Clubs Cruzeiro und Real Valladolid. Das gab der bei Fans in der Kritik stehende Besitzer des brasilianischen und des spanischen Vereins auf einer Pressekonferenz bekannt. Anhänger beider Clubs hatten Ronaldo dafür kritisiert, nicht die Summen zu investieren, die er versprochen hatte. Ronaldo hatte Cruzeiro 2021 gekauft, die Mehrheit an Valladolid besaß er bereits seit 2018.

„Die meisten Fans sind dankbar, dass ich Cruzeiro national und international wieder einen Namen verschafft habe. Mein Ziel war erreicht. Es war immer der Plan, Cruzeiro zurückzubringen und es zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person zu geben“, sagte der 47-Jährige. Neuer Besitzer von Cruzeiro ist der Milliardär Pedro Figueiredo, Gründer von Brasiliens größter Supermarktkette.

Offenbar gibt er die für 78 Millionen Dollar gekaufte Fußballabteilung des Clubs für 117 Millionen Dollar ab. Der Verein aus Belo Horizonte, bei dem Ronaldo seine Laufbahn begonnen hatte, war 2019 finanziell schwer angeschlagen in die Serie B abgestiegen und 2022 zurückgekehrt. „Cruzeiro lag auf der Intensivstation, als ich kam“, sagte Ronaldo. „Ich habe die Schulden halbiert, den Umsatz verfünffacht. Nun gehe ich, und Cruzeiro ist in einem komfortablen Krankenhausbett.“

An Valladolid besitzt der frühere Weltstar 51 Prozent, kündigte aber einen Verkauf an. Unter seiner Regentschaft stieg der Club zweimal ab, einmal direkt wieder auf. Aktuell ist Valladolid Zweiter der LaLiga2 und hat gute Chancen, erneut direkt wieder in LaLiga zurückzukehren.

