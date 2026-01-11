Nach Cup-Sensation gegen Palace: Zur Belohnung nach Ibiza

Nach der größten Sensation der Pokalgeschichte zogen Englands neue Fußball-Helden in der Nacht durch die Bars von Macclesfield – doch die größte Party kommt erst noch.

„Ich habe die Ibiza-Reise mit den Jungs schon geplant“, sagte Klub-Boss Rob Smethurst in bester Feierlaune. Der Flieger gehe „nicht sofort, aber definitiv“ nach der Saison.

Den Party-Ausflug in die Sonne hatte Smethurst seinen Spielern für den unwahrscheinlichen Fall versprochen, sollten sie die Titelverteidiger von Crystal Palace aus dem FA-Cup schmeißen. Doch dann schaffte der Sechstligist (!) tatsächlich ein 2:1 (1:0) gegen den Premier-League-Klub des ehemaligen Bundesliga-Trainers Oliver Glasner, nach der größten Überraschung in der 155-jährigen Geschichte des FA Cups kannte der Jubel keine Grenzen, die Fans stürmten den Platz im Moss-Rose-Stadium.

„Ich bin sprachlos. Das ist wie ein Traum“, sagte Smethurst, der zugab, nicht ganz bei Sinnen gewesen zu sein, als er den Klub vor rund sechs Jahren kaufte und so vor der Pleite bewahrte. Zuvor habe der Unternehmer „vier Tage lang getrunken“.

Bild: Imago