Nach Demütigung: City-Stars erstatten Fans die Ticketkosten

Die Stars vom englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City um Torjäger Erling Haaland haben ihren 374 mitgereisten Fans nach der Champions-League-Pleite beim FK Bodö/Glimt (1:3) die Ticketkosten erstattet. „Unsere Fans bedeuten uns alles“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch von den Kapitänen Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri und Haaland.

Die Tickets für das Spiel im winzigen Aspmyra Stadion kosteten umgerechnet jeweils etwa 29 Euro. Insgesamt müssen die City-Stars damit knapp 11.000 Euro zahlen. „Die Kosten zu übernehmen ist das Mindeste, was wir tun können“, hieß es in der Mitteilung: „Wir sind uns auch bewusst, dass es für die Fans, die uns an diesem für uns schwierigen Abend auf dem Spielfeld in der eisigen Kälte unterstützt haben, eine lange Reise war.“

City-Stars fassungslos: „Können nicht so auftreten“

Vor allem Haaland hatte sich dabei seine Heimkehr an den Polarkreis ganz anders vorgestellt. „Wir sind Manchester City – so können wir nicht auftreten und keine Spiele gewinnen. Das darf nicht sein“, sagte der Torjäger nach dem Spiel am Dienstagabend. „Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich.“

Die Fans selbst begrüßten die Rückerstattung der Ticketkosten. Man habe „an Spieltagen eine unglaubliche Verbindung zu den Spielern, und diese Geste ist ein weiterer Beweis für diese Beziehung – sie bedeutet uns sehr viel“, sagte Kevin Parker, ein Vertreter des offiziellen City-Fanclubs.

(SID) / Bild: Imago