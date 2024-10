Nach Derby-Niederlage: Arsenal-Frauen-Trainer Eidevall tritt zurück

Manuela Zinsberger und Laura Wienroither bekommen beim englischen Fußball-Topklub Arsenal einen neuen Coach.

Jonas Eidevall trat am Dienstag zurück, nachdem es zuletzt in der Champions League mit einem 2:5 gegen Bayern München (Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng) und am Samstag mit einem Liga-1:2 im Heim-Derby gegen Chelsea bittere Niederlagen gesetzt hatte. Als Interimstrainerin wurde vorerst die bisherige Co-Trainerin Renee Sledgers eingesetzt.

Gegen Chelsea war Zinsberger zum dritten Mal in Folge in der Liga nur Ersatz hinter der im Sommer von Aston Villa gekommenen Niederländerin Daphne van Domselaar. Auf europäischer Ebene war hingegen die 28-jährige Niederösterreicherin bisher die Nummer eins. Wienroither kam in dieser Saison nur in der CL-Quali zu drei Kurzeinsätzen, aktuell ist die Rechtsverteidigerin wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht, wegen der sie auch die Play-off-Spiele in der EM-Qualifikation gegen Slowenien Ende Oktober verpassen wird. Arsenal ist mit nur fünf Punkten nach vier Ligaspielen als Tabellensechster weit hinter den Erwartungen zurück.

(APA) / Bild: Imago