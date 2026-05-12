Nach Djokovic-Engagement: Murray gibt Trainer-Comeback

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray kehrt im Sommer als Trainer auf die ATP-Tour zurück. Nach seinem sechsmonatigen Engagement als Coach des Grand-Slam-Rekordchampions Novak Djokovic zwischen November 2024 und Mai 2025 wird der 38 Jahre alte Schotte während der kommenden Rasensaison den Briten Jack Draper betreuen. Das teilte Draper, nach großen Verletzungsproblemen auf Platz 50 der Weltrangliste abgerutscht, am Dienstag mit.

Der 24-Jährige hatte zuvor die Trennung von seinem Coach Jamie Delgado verkündet. Draper war im Juni 2025 noch die Nummer vier der Welt, musste aufgrund von Armproblemen aber acht Monate pausieren. Die anstehenden French Open in Paris (ab 24. Mai) verpasst er aufgrund von Knieproblemen. Das Rasenhighlight in Wimbledon startet am 29. Juni.

Großbritanniens Tennis-Ikone Murray, zweimaliger Olympiasieger und dreimaliger Major-Sieger, hatte nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Djokovic von einer „erstaunlichen Erfahrung“ gesprochen: „Ich habe alles gegeben und viel darüber gelernt, was Coaching bedeutet.“

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