Nach Doncic-Ausfall: Lakers vorerst auch ohne Reaves

Die Personalsorgen der Los Angeles Lakers haben sich nach der Verletzung von Basketball-Superstar Luka Doncic noch einmal verschärft. Die Kalifornier, die noch unter dem Schock der Doncic-Diagnose von Freitag standen, bestätigten nun auch den Ausfall von Star-Guard Austin Reaves.

Der 27-Jährige wird wegen einer „Verletzung des linken schrägen Bauchmuskels zweiten Grades“ für den Rest der Hauptrunde nicht zur Verfügung stehen. Ein Zeitplan für Reaves‘ mögliche Rückkehr wurde nicht genannt.

Die Nachricht ist ein weiterer schwerer Schlag für die Hoffnungen der Lakers, in den Playoffs ernsthaft um den NBA-Titel mitzuspielen. Reaves und Doncic waren im März Schlüsselfiguren beim Erfolgslauf der Lakers gewesen, als das Team nur zwei Spiele verlor und auf den dritten Platz der Western Conference kletterte.

Der Slowene Doncic hat sich eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen und wird wie Reaves die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison verpassen. In der Nacht zu Ostermontag spielen die Lakers (50:27) bei den Dallas Mavericks.

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