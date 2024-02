Elfenbeinküste hofft auf Titel-Krönung

Späte Dramen, unerwartete Wendungen und ein Trainerwechsel nach der Gruppenphase: Die Elfenbeinküste erlebt beim Afrika Cup in der Heimat ein verrücktes Turnier voller Höhen und Tiefen. Der Gastgeber kann sich im Finale am Sonntag (21.00 Uhr) gegen Nigeria etwas unverhofft die Krone aufsetzen. Angefeuert von den eigenen Fans in Abidjan soll der glorreiche Schlusspunkt gelingen. Es wäre der dritte Triumph nach 1992 und 2015. Nigeria hofft indes auf den vierten Turniersieg.

Für die Ivorer, bei denen der 19-jährige Salzburg-Stürmer Karim Konate in der Gruppenphase zu drei Kurzeinsätzen kam, war das Turnier-Aus schon nach den ersten drei Spielen nahe. In der dritten Runde setzte es gegen Äquatorialguinea eine 0:4-Blamage, Stürmer Oumar Diakité weinte nach dem Schlusspfiff bitterlich. Nur aufgrund glücklicher Umstände standen die „Elefanten“ als einer der besten Gruppendritten im Achtelfinale. Teamchef Jean-Louis Gasset musste trotzdem seinen Sessel räumen. Der 70-jährige Franzose wurde wegen „ungenügender Resultate“ nach der höchsten Niederlage eines Gastgebers in der Afrika-Cup-Historie gefeuert.

Es übernahm Interimstrainer Emerse Faé, der innerhalb kürzester Zeit zum Erfolgstrainer aufstieg. „Mir fehlen die Worte, es fällt mir immer noch schwer, das alles zu verarbeiten“, sagte der 40-jährige Faé, der von einer großen Freude sprach. „Die Spieler haben außergewöhnliche Dinge geleistet.“

Im Achtelfinale wurde Titelverteidiger Senegal mit 5:4 im Elfmeterschießen eliminiert, im Viertelfinale gelang der Aufstieg gegen Mali dank zweier Last-Minute-Tore (90., 122.) in Unterzahl nach Verlängerung. Siegtorschütze Diakité riss sich das Trikot vom Leib und sah ebenfalls die Gelb-Rote-Karte. Die heimischen Fans wurden unterdessen kreativ und sangen euphorisch „On vaut rien, mais on est qualifié“, was übersetzt „Wir können nichts, aber wir sind weiter“ bedeutet.

Nigeria-Coach: „Haben bis jetzt nichts gewonnen“

Die Elfenbeinküste schaffte es als erster Gastgeber seit fast zwei Jahrzehnten (Ägypten 2006) wieder ins Finale. Und das, obwohl der Heimvorteil durch die geringere Anzahl an Auswärtsfans aufgrund der hohen Reisekosten im Vergleich zu Turnieren wie der EM größer ist. Im Vorfeld hatte das Land vergleichsweise gigantische Investitionen in Stadien und Infrastruktur in Höhe von etwa einer Milliarde Dollar getätigt.

Nach dem 1:0 im Halbfinale gegen die Demokratische Republik Kongo kommt es nun zur Neuauflage des Gruppenphasen-Duells mit Nigeria, das die „Super Eagles“ um Napoli-Torjäger Victor Osimhen mit 1:0 für sich entschieden hatten. Für Nigeria-Teamchef Jose Peseiro, dessen Team mit nur zwei Gegentoren in sechs Spielen und einem 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Südafrika im Halbfinale bis ins Endspiel marschiert ist, zählt nur der Turniersieg. „Wir haben bis jetzt nichts gewonnen. Wir wollen den Afrika Cup gewinnen“, sagte Peseiro. Die Nigerianer stehen erstmals seit dem Triumph 2013 wieder im Finale der Kontinentalmeisterschaft.

