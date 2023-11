Nach „dreckigem“ Sieg in Altach: Rapid vor nächstem Härtetest

Ein fußballerischer Augenschmaus sieht anders aus. Und doch war der 2:0-Auswärtssieg des SK Rapid gegen den SCR Altach in vielerlei Hinsicht aufschlussreich: Einerseits um eine Trainerdiskussion (vorübergehend) im Keim zu ersticken, andererseits um zu beweisen, dass Grün-Weiß, anders als bis dato in dieser Saison erlebt, solche Spiele gewinnen kann.

Allen Freunden des sonntäglichen Schönwetterfußballs zum Trotz war dieser hart umkämpfte, „dreckige Sieg“ genau das, was der SK Rapid in der derzeitigen, sportlichen Situation am dringendsten benötigte – abgesehen von drei Zählern. Nämlich das Bewusstsein, dass das Pendel in einem engen Duell auch zu den eigenen Gunsten ausschlagen kann. Über den langen Verlauf einer gesamten Saison hinweg sind es nicht die funkelnden Siege, die schlussendlich über Endplatzierungen entscheiden – sondern vielmehr die Fähigkeit, knappe Spiele für sich zu entscheiden.

Der SK Rapid hat viel mehr sich selbst, als der eigenen Anhängerschaft bewiesen, dass es nicht immer ein Offensivspektakel benötigt, um erfolgreich zu sein. Dass man sehr wohl im Stande ist, aus einer soliden Defensive heraus zu agieren, und die wenigen Gelegenheiten in Zählbares ummünzen kann. Geduldig zu sein, auf Chancen zu lauern und dennoch defensiv hochkonzentriert zu agieren ist die hohe Kunst, aber zeitgleich auch ein Drahtseilakt im modernen Fußball.

Rapid nimmt Selbstvertrauen aus Altach mit

Das Duell im Ländle hat eindrucksvoll unterstrichen, dass ein Ausnahmemoment von einem Hütteldorfer Ausnahmekönner in Form von Burgstallers „Fackel“, gepaart mit einer defensiven Balance, auch mal genügen muss, um als Sieger vom Platz zu gehen. Solche Statement-Siege können einer Mannschaft sehr viel Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten verleihen. Auch wenn man berechtigterweise spielerisch nicht alle Kritiker verstummen ließ, bleibt nach den 90 Minuten Abnutzungskampf auf schwierigem Vorarlberger Geläuf die wichtigste Erkenntnis: „Rapid kann auch dreckige Siege“.

Kurz „Mund abputzen und weitermachen“ muss nun die grün-weiße Devise lauten. Denn viel Zeit für Schulterklopferei bleibt nicht. Mit dem TSV Hartberg steht am Samstag bereits der nächste Prüfstein für Zoran Barisic & Co. auf dem Programm. Die verzwickte Personaldecke im Hütteldorfer Defensivverbund macht diese Herausforderung nicht einfacher. Mit Leopold Querfeld und Michael Sollbauer stehen Zoran Barisic nach der Verletzung von Maximilian Hofmann und Terence Kongolo derzeit nur zwei nominelle Innenverteidiger zur Verfügung.

Hartbergs Offensiv-Quartett ante portas

Und genau jetzt kommt mit den Südsteirern ein Team, das speziell in der Offensive ihre großen Stärken besitzt: Christoph Lang, Maximilian Entrup, Donis Avdijaj und Dominik Prokop halten nach 13 gespielten Runden zusammen bei 25 Scorerpunkten. Plakativer gesagt: diese vier Offensivakteure hatten bei 20 der 23 Hartberger Bundesliga-Tore ihre Beine im Spiel. Aber auch auf der Gegenseite hält Rapids Offensivquartett rund um Burgstaller, Seidl, Kühn und Grüll bereits bei 23 Torbeteiligungen – bei insgesamt 27 grün-weißen Treffern. Mit Burgstaller auf Seiten der Gäste und Entrup im Trikot der Hartberger treffen außerdem die beiden Stürmer aufeinander, die in dieser Saison (bei einem Einsatz in mindestens der Hälfte aller Bundesliga-Spiele) die wenigsten Minuten für einen eigenen Treffer benötigen (Entrup: 8 Tore in 8 Spielen, 77 Minuten/Tor – Burgstaller: 5 Tore in 8 Spielen, 119 Minuten/Tor).

Ob Rapid den positiven Flow auch in der Südsteiermark bestätigen kann oder ob dieser routinierte Auftritt nur eine 90-minütige Momentaufnahme war, wird der kommende Samstag beweisen.

(Eric Niederseer) / Bild: GEPA