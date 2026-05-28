Nach drei Jahren in Altach: Stojanovic trifft Zukunftsentscheidung

Dejan Stojanovic verlängert seinen Vertrag beim SCR Altach bis 2029. Das gibt der Verein am Donnerstag via Video auf Instagram bekannt.

Der Torhüter zählt zu den absoluten Leistungsträgern bei den Vorarlbergern. Vor drei Jahren wechselte Stojanovic von Jahn Regensburg nach Altach und entwickelte sich seither zu einem der konstantesten Torhüter der Liga.

So reagiert Philipp Netzer, Sportdirektor der Altacher, auf die Verlängerung: „Dejan hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wichtig er für den Verein ist und wie sehr er sich mit dem SCR Altach identifiziert. Umso mehr freuen wir uns, dass er auch in den kommenden Jahren unsere Nummer 1 sein wird und wir mit ihm eine Schlüsselposition im Team stark besetzen können.“

„Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SCR Altach zu verlängern. Als Vorarlberger bedeutet es mir unglaublich viel, hier in meiner Heimat zu spielen und die Region im Profifußball zu vertreten. Ich spüre das volle Vertrauen der Verantwortlichen und bin hochmotiviert, hier in den kommenden Jahren gemeinsam noch einiges zu erreichen„, sagt Stojanovic selbst.

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(Red.) / Bild: GEPA