Nach Eichberger: Nächster ÖSV-Abfahrer mit Knieblessur wohl länger out

Gerade erst von einer Verletzung retour, droht Ski-Rennläufer Felix Hacker die nächste längere Verletzungspause.

Wie der ÖSV am Donnerstag bekanntgab, reist der 26-jährige Speed-Spezialist mit dem Verdacht auf einen Meniskusriss im linken Knie vorzeitig vom Weltcup in Gröden ab. Ein diesbezüglicher MRT-Befund sollte durch eine Zweitmeinung in Graz noch bestätigt werden, erklärte ein ÖSV-Sprecher.

Mit Stefan Eichberger (Kreuzbandriss, Meniskusriss) hatte sich ein Landsmann im selben Training an derselben Stelle bereits schwer am Knie verletzt. Hacker hatte zuletzt 322 Tage nach einem beim Abfahrtstraining in Kitzbühel erlittenen Kreuzbandriss mit einem Super-G-Sieg im zweitklassigen Europacup ein geglücktes Comeback gefeiert. Er hat als Dritter der Europacup-Abfahrtswertung des Vorwinters in der aktuellen Saison einen Weltcup-Fixplatz in der Abfahrt.

(APA) Foto: GEPA