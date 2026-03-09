West Ham United komplettiert nach einem Krimi in Überlänge das Viertelfinale im FA Cup.

Im Duell mit Brentford fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen: Nach einem 2:2 nach je 90 sowie 120 Minuten – mit jeweils einem Strafstoß-Treffer zuvor – zeigen die „Hammers“ vom Elfmeterpunkt aus die besseren Nerven.

In der regulären Spielzeit glänzten West Hams Jarrod Bowen (19., 34/E.) sowie Brentfords Igor Thiago (28., 81./E.) jeweils mit einem Doppelpack. Auch im Shootout bewiesen beide Teams ihre Treffsicherheit, nur Brentfords Dango Outtara vergab – womit West Ham unter den letzten acht Teams steht.

Beitragsbild: Imago.