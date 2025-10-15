Nach emotionalen Jubel gegen Liverpool: Maresca für ein Spiel gesperrt

Teammanager Enzo Maresca vom englischen Premier-League-Klub FC Chelsea ist nach seinem emotionalen Jubel beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Liverpool für ein Spiel gesperrt worden. Der Italiener darf sein Team am Samstag beim Auswärtsspiel bei Nottingham Forest (13.30 live auf Sky – mit Sky Stream live dabei sein) nicht von der Seitenlinie aus betreuen.

Wie der englische Fußballverband FA am Mittwoch mitteilte, wurde Maresca zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Pfund (rund 10.700 Euro) belegt. Der 45-Jährige hatte die Vorwürfe des unsportlichen Verhaltens offen eingeräumt.

Maresca hatte zunächst wegen lautstarker Proteste gegen einen Elfmeterpfiff Gelb gesehen und wurde in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach dem Siegtreffer von Estevao Willian mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der Coach war dabei jubelnd die Seitenlinie entlanggelaufen und hatte mit seinen Spielern gefeiert.

Gegenüber italienischen Medien erklärte Maresca, sein Verhalten sei eine „instinktive Reaktion“ gewesen, die sich gelohnt habe.

FC Chelsea – FC Liverpool | 7. Spieltag

(SID) / Bild: Imago