Nach Afrika-Cup-Aus: Hassan neuer Teamchef von Ägypten

Ägypten hat nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup den Rekordtorjäger Hossam Hassan als neuen Teamchef präsentiert. Unterstützt wird der 57-Jährige von seinem Zwillingsbruder Ibrahim, der den Posten des Teamdirektors antritt.

Ägyptens Fußball-Verband hatte sich zuvor vom Portugiesen Rui Vitoria getrennt. Hossam Hassan bestritt 169 Länderspiele für sein Land und erzielte dabei 68 Tore, womit er noch deutlich vor dem aktuellen Star Mohamed Salah (54) liegt.

Ägypten ohne Sieg beim Akfrika-Cup augeschieden

Rekordsieger Ägypten hatte beim Afrika-Cup in allen Spielen enttäuscht. Ohne den verletzten Liverpool-Star Salah, der sich im zweiten Gruppenspiel gegen Ghana verletzt hatte, gewann der Finalist von 2022 kein Spiel bei dem Turnier.

Nach drei Unentschieden in der Gruppenphase schied die Auswahl im Achtelfinale durch ein 7:8 im Elfmeterschießen gegen die Demokratische Republik Kongo aus. Hassan hatte in der Vergangenheit des Öfteren sein Interesse am Teamchef-Posten bekundet. Er sei dafür qualifiziert, werde aber übersehen, beklagte er mehrmals.