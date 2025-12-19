Nach fünf Monaten: Ancelottis Sohn bei Botafogo entlassen

Erst im Sommer übernahm Davide Ancelotti, der Sohn von Trainerlegende Carlo Ancelotti, das Amt als Cheftrainer bei Botafogo Rio de Janeiro. Fünf Monate später gehen der 36-Jährige und der Klub schon wieder getrennte Wege.

„Botafogo teilt mit, dass Davide Ancelotti nicht mehr Hauptteammanager ist“ teilte der Verein über Instagram mit.

Ancelotti leitete das Team für 27 Spiele in der brasilianischen Serie A. Trotz zwölf Siegen und neun Unentschieden verpasste der Klub seine Ziele deutlich. In den Meisterschafts-Playoffs scheiterte man direkt in der ersten Runde. Auch im Pokal und der Copa Libertadores war früh Schluss.

Nach Co-Trainer-Stationen bei den Bayern, Napoli, Everton und Real Madrid war es die erste Trainerstation des Italieners.

(APA)

Bild: Imago