Nach Gauff und Sabalenka: Zheng dritte Halbfinalistin bei WTA-Finals

Die Chinesin Zheng Qinwen hat bei den WTA-Finals in Saudi-Arabien als dritte Spielerin nach Aryna Sabalenka und Coco Gauff das Halbfinale erreicht.

Zheng setzte sich am Mittwoch im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Italienerin Jasmine Paolini glatt 6:1,6:1 durch. Den letzten Halbfinalplatz machen am Donnerstag Iga Swiatek und Barbora Krejcikova in einem Fernduell unter sich aus. Swiatek trifft auf Ersatzfrau Daria Kasatkina, Krejcikova spielt gegen Gauff.

Die Russin Kasatkina springt für Jessica Pegula ein, die bereits ausgeschiedene US-Amerikanerin sagte ihr Antreten gegen Swiatek wegen einer Knieverletzung ab. Die Weltranglisten-Erste Sabalenka verlor ihr im Aufstiegskampf bedeutungsloses Gruppenspiel gegen Elena Rybakina am Mittwoch in drei Sätzen.

