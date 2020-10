Nach Geburtstagsparty: England-Trio für Testspiel ausgemustert

Jadon Sancho, Tammy Abraham und Ben Chilwell sind von Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate für das Testspiel gegen Wales am Donnerstag ausgemustert worden. Das Trio darf nicht spielen, weil nach ihrer mutmaßlichen Teilnahme an der Überraschungs-Geburtstagsparty von Abraham am Samstag die Ergebnisse der Corona-Tests noch nicht vorliegen. Das Risiko bei Kontakten mit Mannschaftskollegen wäre unkalkulierbar.

“Sie verpassen das Spiel gegen Wales, und wenn sie nicht bis Freitagfrüh bei uns sind, werden sie das Spiel gegen Belgien verpassen”, sagte Southgate am Mittwoch. England tritt am Sonntag in der Nations League ebenfalls in London gegen Belgien an. “Ich denke, die Spieler haben längst eingesehen, dass sie sich falsch verhalten haben”, meinte der Trainer, “sie haben gegen die Lockdown-Richtlinien verstoßen.”

Der englische Verband hatte nach Bekanntwerden der Party-Bilder mitgeteilt, zunächst “weitere Informationen” zur Risikoabschätzung sammeln zu wollen. Die britische Boulevardzeitung “The Sun” hatte am Sonntagabend Bilder von Sancho, Abraham und Chilwell veröffentlicht, die auf einer Party zum 23. Geburtstag von Abraham am Samstag entstanden sein sollen.

(APA/dpa)

