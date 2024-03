Nach Gesamtweltcupsieg: Gut-Behrami hat Plan für „noch eine Saison“

Weltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami hat nach dem rechnerisch fixierten Gewinn der großen Kristallkugel erklärt, dass sie nicht demnächst zurücktreten wolle. „Es stimmt, vielleicht wache ich auf im Sommer und denke, es macht keinen Sinn mehr für mich, ich will zu Hause bleiben. Aber im Moment plane ich für noch eine Saison“, sagte die Skirennläuferin aus der Schweiz in Saalbach-Hinterglemm. Die WM 2025 am selben Schauplatz wolle sie noch mitnehmen.

Gut-Behrami hielt auch fest, dass ihr zweiter Weltcup-Gesamtsieg für sie „viel befriedigender“ sei als der erste 2015/16. Damals habe sie sich aufgrund des Drucks nicht wohl gefühlt. „Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Kugel gewinnen musste. Oft war die Rede davon, dass ich die Kugel zurück in die Schweiz holen sollte“, meinte die 32-Jährige nach dem finalen Riesentorlauf am Sonntag.

„Es ist nicht, dass jeder darüber geredet hat, aber ich hatte wirkliches dieses Gefühl, dass ich, wenn ich gewinne, mein Leben wieder leben kann“, betonte die Blondine. Sie habe nie gefühlt, „dass diese Kugel meine eigene ist“.

Aktuell sei das Gefühl ein komplett anderes. „Ich weiß, es ist meine Kugel, ich habe sie gewonnen“, sagte Gut-Behrami. Wie sie in der noch laufenden Saison gefahren sei, aber auch wie sie immer ihren Weg durchgezogen habe, mache sie stolz. Neben den Kugeln für Gesamtweltcup und Riesentorlauf kann Gut-Behrami in der nächsten Woche beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm auch die Abfahrts- und die Super-G-Wertung gewinnen.

