Nach großem Kampf: Heidenheim muss sich Chelsea geschlagen geben

Der 1. FC Heidenheim hat in seinem Jahrhundertspiel in der Conference League dem FC Chelsea einen großen Kampf geliefert – letztendlich verlor der Provinzverein von der Ostalb aber das Duell der Gegensätze gegen den übermächtigen Weltklub aus London knapp mit 0:2 (0:0).

Christopher Nkunku brachte die B-Elf der Blues in der kleinen Voith-Arena auf dem Schlossberg in der 51. Minute in Führung, Mychajlo Mudryk (86.) entschied die Partie spät, Cesare Casadei (90.+6) sah bei Chelsea Gelb-Rot. Der Premier-League-Dritte ist mit vier Siegen aus vier Spielen klar auf Achtelfinalkurs. Doch auch der FCH, der sich bei einem Festival der vergebenen Chancen tapfer wehrte, besitzt trotz der Niederlage mit neun Zählern vor den Spielen gegen Basaksehir (12.12.) und St. Gallen (19.12.) nach wie vor beste Chancen auf die K.o.-Runde.

Bereits am Sonntag steht für die Mannschaft von Frank Schmidt jedoch der graue Liga-Alltag erst einmal im Mittelpunkt: Nach zuletzt sechs Spielen mit nur einem Pünktchen befindet sich der FCH in Zugzwang.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Christopher Nkunku (51.)

0:2 – Mykhaylo Mudryk (86.)

(SID) / Bild: Imago