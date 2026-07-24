Nach Guardiola-Absage: 2006-Weltmeister Favorit auf Teamchef-Posten
Wer wird nach der Absage von Pep Guardiola neuer Italien-Teamchef? Das Rennen dürfte nun Andrea Pirlo machen.
Laut der Tageszeitung „La Repubblica“ einigten sich der frühere Starspieler und FIGC auf einen Vierjahresvertrag.
Italien-Coach? Entscheidung in Causa Guardiola wohl gefallen
Pirlo stand beim WM-Triumph 2006 in Deutschland als Spielmacher auf dem Feld. Als Trainer bei Juventus Turin und Sampdoria Genua enttäuschte er. Der bisherige Auswahlcoach Gennaro Gattuso musste nach der verpassten WM-Qualifikation gehen.