Nach Halbfinal-Aus: Djokovic will nach Wimbledon zurückkehren

Novak Djokovic hat nach seinem klaren Halbfinal-Aus in Wimbledon ein baldiges Karriereende ausgeschlossen.

„Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel auf dem Centre Court. Ich habe nicht vor, meine Wimbledon-Karriere heute zu beenden“, sagte der 38-Jährige nach der Dreisatzniederlage gegen Jannik Sinner: „Ich plane, mindestens noch einmal zurückzukommen.“

Djokovic war gegen den Weltranglistenersten am Freitag in drei Sätzen chancenlos ausgeschieden, der siebenmalige Turniersieger hatte mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Wie sehr er sich auch um seinen Körper kümmere, „die Realität trifft mich jetzt, in den letzten anderthalb Jahren, wie nie zuvor“, sagte Djokovic niedergeschlagen. Das sei schwer zu akzeptieren, denn „wenn ich frisch bin, wenn ich fit bin, kann ich immer noch richtig gutes Tennis spielen.“ In den späten Runden eines Grand Slams werde es gegen die Überflieger Sinner und Carlos Alcaraz dann aber schwer, räumte Djokovic ein.

„Körper will nicht hören“

Er wolle das Beste aus dem machen, was er „noch im Tank habe“, so Grand-Slam-Rekordgewinner Djokovic: „Es ist nur dieser physische Aspekt, der mich stört. Du bist da. Du willst spielen. Du bist entschlossen. Aber dann will der Körper nicht hören. Das war’s dann. Das ist es, was man darüber sagen kann.“

(SID) / Bild: Imago