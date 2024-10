Nach Halbfinal-Aus: Nadal freut sich auf Duell mit Djokovic

Tennis-Star Rafael Nadal (38) freut sich bei seiner Abschiedstournee auf ein weiteres Duell mit seinem alten Rivalen Novak Djokovic (37). „Jetzt gegen Novak zu spielen, ist eine nostalgische Angelegenheit“, sagte Nadal nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen seinen spanischen Landsmann Carlos Alcaraz beim umstrittenen „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien: „Wir haben uns schon oft gegenübergestanden, deshalb wird es viel Spaß machen, in diesem Match noch einmal gegeneinander zu spielen.“

Nadal trifft im Spiel um Platz drei am Samstag auf Djokovic – beide Altstars hatten ihre Halbfinals verloren. Nadal hatte beim 3:6, 3:6 gegen Alcaraz keine Chance. Djokovic schied mit 2:6, 7:6 (7:0), 4:6 gegen die Nummer eins der Welt Jannik Sinner (Italien) aus.

Karriereende in Malaga

Nach dem Davis-Cup-Finale im nächsten Monat in Malaga beendet Nadal seine Karriere. „Emotional bin ich sicher, dass ich bereit sein werde. Was das physische Niveau betrifft, so bleibt mir noch ein Monat Zeit, um mich vorzubereiten“, sagte der Spanier, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

