Nach Handbruch: Zeitpunkt von Ricciardo-Comeback offen

Nach seinem Handbruch könnte AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo auch die nächsten beiden Formel-1-Rennen in Singapur und Japan verpassen. Er glaube nicht, dass der 34-jährige Australier bis Singapur „bereit sein“ werde, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner in Monza. „Es wäre optimistisch für Japan, aber seine Genesung verläuft gut. Die Hand ist wieder beweglich und er befindet sich in der Rehabilitation.“ AlphaTauri ist das Schwesterteam des Austro-Rennstalls Red Bull.

Ricciardo hatte sich bei einem Trainingsunfall in Zandvoort Ende August den linken Mittelhandknochen gebrochen. Der 34-Jährige war erst vor der Sommerpause zum Stammfahrer von AlphaTauri berufen worden und in Ungarn sowie Belgien gefahren. Der 21-jährige Neuseeländer Liam Lawson, der aus der Red-Bull-Nachwuchsakademie stammt, hat ihn vertreten und wird das auch bis auf Weiteres tun.

„Wir haben bei Motorradfahrern gesehen, dass sie bei übereilten Comebacks manchmal mehr Schaden anrichten können. Also wollen wir sicherstellen, dass er vollständig fit ist, bevor wir ihn wieder ins Auto setzen“, sagte Horner über den Fahrplan mit Ricciardo. Der Grand Prix von Singapur wird am 17. September ausgetragen, das Rennen in Japan eine Woche darauf.

(APA)

Beitragsbild: Imago