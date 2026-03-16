Nach harscher Semlic-Kritik: VAR begründet Entscheidung

Auch in der 23. Runde der Bundesliga stand der Video Assistant Referee bei mehreren strittigen Situationen im Mittelpunkt. Drei Szenen – ein Elfmeter mit Gelb-Rot, eine Rote Karte sowie ein Handelfmeter – wurden im Nachgang besonders diskutiert. Laut VAR waren jedoch alle Entscheidungen regeltechnisch korrekt.

In der Partie zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz sorgte ein Zweikampf zwischen Tin Plavotic und Otar Kiteishvili im Strafraum für die wohl spielentscheidende Szene. Schiedsrichter Walter Altmann ließ zunächst weiterspielen, ehe sich der VAR meldete und den Referee zur On-Field-Review an den Monitor schickte.

Nach Ansicht der Bilder revidierte Altmann seine ursprüngliche Entscheidung und zeigte auf den Elfmeterpunkt: Plavotic war seinem Gegenspieler auf die Zehenspitzen gestiegen und hatte ihn damit zu Fall gebracht. Zusätzlich zeigte der Schiedsrichter dem Austria-Verteidiger die zweite Gelbe Karte, wodurch dieser mit Gelb-Rot vom Platz musste. Kiteishvili verwandelte den Strafstoß anschließend zum 3:1.

„Doppelbestrafung in dieser Situation absoluter Schwachsinn“ – Herzog über Plavotic-Platzverweis

Für Sky-Experte Andreas Herzog war vor allem die persönliche Strafe schwer nachvollziehbar. Während er den Elfmeterpfiff für richtig empfand, störte ihn die zusätzliche Verwarnung. Die Gelb-Rote Karte bezeichnete Herzog im Studio als „absoluter Schwachsinn“ und kritisierte damit die aus seiner Sicht überzogene Doppelbestrafung aus Elfmeter und Gelber Karte.

Der VAR bestätigte im Rückblick dennoch sowohl den Strafstoß als auch die zweite Gelbe Karte als regelkonforme Entscheidungen.

Rote Karte gegen Koller

Eine weitere Szene betraf ein hartes Einsteigen von Paul Koller gegen Johannes Eggestein. Der Verteidiger traf seinen Gegenspieler mit einer Grätsche am Knöchel. Nach Bewertung der Situation entschied Schiedsrichter Altmann zunächst auf weiterspielen. Im Anschluss wurde er zum Bildschirm gebeten und entschied auf Platzverweis.

In der Nachbetrachtung bestätigte der Video Assistant Referee die Entscheidung als korrekt, da das Einsteigen als grobes Foulspiel bewertet wurde.

Trotz harscher Semlic-Kritik: VAR verteidigt Handelfmeter

Diskussionsstoff gab es zudem im Spiel zwischen der SV Ried und WSG Tirol bei einem Handspiel von Lukas Sulzbacher im Strafraum. Nach einer Hereingabe kam es im Luftduell mit Nikki Havenaar zum Kontakt, ehe der Ball an Sulzbachers Arm sprang.

Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterspielen und entschied erst nach VAR-Eingriff auf Strafstoß. Auch diese Entscheidung wurde im Rückblick als regelkonform bewertet und wie folgt begründet: „Nach einer Flanke in den Strafraum springt der WSG-Spieler #6 mit hoch erhobenem Arm in den Zweikampf mit dem Gegenspieler und spielt den Ball strafbar mit seiner Hand. Mit seinem Arm über der Schulterhöhe nimmt er in Kauf, vom Ball an der Hand getroffen zu werden. Der Schiedsrichter hat richtigerweise auf Strafstoß entschieden, nachdem ihm der VAR einen „On-Field-Review“ empfohlen hat.“

WSG-Coach Philipp Semlic zeigte sich nach dem Spiel weniger einverstanden. Aus seiner Sicht sei Sulzbacher im Kopfballduell vom deutlich größeren Havenaar in die Bewegung gedrückt worden, wodurch der Armkontakt entstanden sei. Zudem kritisierte Semlic, dass solche Szenen häufig anhand von Standbildern bewertet würden, obwohl für eine korrekte Beurteilung die gesamte Bewegung berücksichtigt werden müsse.

„Das ist das Problem des VAR…“: Semlic über die kritische Elfmeter-Entscheidung

Beitragsbild: GEPA