Nach Heidenheim-Pleite: Wackelt Hasenhüttls Job in Wolfsburg?

Nach der zweiten 0:1-Niederlage und dem dritten sieglosen Spiel in Folge rutscht der VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga weiter ab. Nach einer bislang soliden Saison, in der das Team stets in Reichweite der internationalen Plätze war, steht der Klub nun nur noch auf Rang neun. Dabei soll nun auch der Job von Austro-Trainer Ralph Hasenhüttl nicht mehr völlig sicher sein.

„Wir kommen jetzt in die entscheidende Phase und da machen wir unser schlechtestes Spiel der Saison: Das ist natürlich sehr enttäuschend. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir dem Druck nicht gewachsen sind in so einem Moment“, sagte Ralph Hasenhüttl am Samstag nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim.

HIGHLIGHTS | VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim | 27. Spieltag

Sport-Geschäftsführer vermeidet Bekenntnis

Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hielt sich gegenüber dem kicker bedeckt, als es um die Zukunft von Hasenhüttl ging: „Ich bin zu lange im Geschäft dabei, um über solche Themen zum jetzigen Zeitpunkt zu sprechen“, so der 50-Jährige. Deutlichere Worte fand hingegen Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach der Partie: „Egal, welches Personal auf dem Platz steht: Man kann schon erwarten beim VfL Wolfsburg, dass man alles reinhaut und alle versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Irgendwie hatte man heute das Gefühl, dass die letzten Körner so ein bisschen fehlen.“

Sowohl Hasenhüttl als auch Schindzielorz kritisieren vor allem die Einstellung der Mannschaft. Angesichts der aktuellen Situation ist nicht auszuschließen, dass der VfL für die letzten Spiele einen neuen Impuls setzen will – möglicherweise durch einen Trainerwechsel.

Hasenhüttl seit einem Jahr im Amt

Ralph Hasenhüttl steht seit rund einem Jahr beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Der 57-Jährige übernahm die „Wölfe“ in der Saison 2023/24 auf Platz 14 und führte sie am Ende souverän zum Klassenerhalt. Zur neuen Spielzeit wollte der Klub wieder die europäischen Plätze ins Visier nehmen – immerhin investierte man im Sommer über 70 Millionen Euro in neue Spieler. Ein internationales Ticket ist noch in Reichweite, doch dafür müsste Wolfsburg nun dringend die Wende schaffen.

Foto: Imago