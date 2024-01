Nach Hymnen-Panne: Deutschland siegt vor Österreich-Duell

Die deutschen Gastgeber schlugen bei der Handball-Heim-EM im Anschluss an Frankreichs Sieg über Kroatien Island mit 26:24. Der französische Rekordweltmeister führt in der Tabelle mit dem Maximum von vier Zählern vor Österreich (3), Ungarn (2) und den Deutschen (2).

Das Match der Deutschen gegen Island legte Hymnen-technisch einen Fehlstart hin. Beim Abspielen der isländischen Nationalhymne kam es zu einer Panne, die Musik stockte immer wieder, weswegen das Abspielen neu gestartet werden musste. In das Spiel fanden die Gäste von der Insel dennoch besser und gingen in Führung. In der Folge zeigten beide Teams Leistungen auf Augenhöhe, keiner konnte sich absetzen. Am Ende behielten die Gastgeber unter ihrem isländischen Bundestrainer Alfred Gislason knapp die Oberhand.

Für die Deutschen geht es nun am Samstag mit der Partie gegen Österreich (20.30 Uhr) weiter.

(APA).

Beitragsbild: Imago.