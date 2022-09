Nach Kalajdzic-Verletzung: Wolverhampton will wohl Ex-Chelsea-Star

Nach der Verletzung von Neuzugang Sasa Kalajdzic werden die Wolverhampton Wanderers wohl noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Wie „Sky Sports“ berichtet, könnte Ex-Chelsea und Atletico-Star Diego Costa zu den „Wolves“ wechseln.

Diego Costa soll in dieser Woche auf Probe beim Premier-League-Klub vorspielen. Sollte der Stürmer überzeugen, könnte der Deal ganz schnell über die Bühne gehen.

Costa seit acht Monaten vereinslos

Der 33-Jährige ist seit mittlerweile acht Monaten vereinslos. Deshalb könnte ihn die Mannschaft von Bruno Lage auch außerhalb des Transferfensters holen.

Costa verließ im Sommer 2017 die englische Premier League. Der Angreifer wechselte zu Atletico Madrid und erzielte dort in 81 Pflichtspielen 19 Tore. Im Dezember 2020 wurde sein Vertrag in Madrid einvernehmlich aufgelöst. Im August 2021 schloss sich Costa Atletico Mineiro an. In 19 Spielen gelangen ihm fünf Treffer. Sein Vertrag bei Atletico Mineiro endete im Jänner 2022.

In den letzten acht Monaten war Costa vereinslos, nun könnte er für eine spektakuläre Rückkehr in die Premier League sorgen.

Neben Kalajdzic verletzte sich am Sonntag noch ein weiterer Mittelstürmer. Raul Jimenez musste das Aufwärmen abbrechen und konnte nicht spielen.

Bild: Imago