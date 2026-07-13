Nach Karriereende: Neue Aufgabe für Sturm-Urgestein Hierländer

Stefan Hierländer bleibt dem SK Sturm Graz auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere erhalten.

Rund einen Monat nach seinem Abschied als Profi übernimmt der langjährige Kapitän eine neue Funktion bei den Grazern.

Der 35-Jährige wird künftig als Assistenztrainer der zweiten Mannschaft tätig sein. Darüber hinaus soll Hierländer den Verein auch in weiteren Bereichen mit seiner Erfahrung unterstützen und repräsentative Aufgaben übernehmen. Damit setzt der SK Sturm die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Führungsspieler auch abseits des Spielfelds fort.

„Ich muss nicht erklären, wieviel mir dieser Verein bedeutet und was mich mit dem Klub verbindet. Nach dem Ende meiner aktiven Spielerkarriere haben sich mir glücklicherweise mehrere Türen geöffnet, ich bin aber sehr froh, dass ich hier im Verein weiterarbeiten kann und mit meiner über die vielen Jahre im Profifußball gewonnenen Erfahrung etwas beitragen werde. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den jungen Talenten von Sturm II und ebenso darauf, mich in weiteren Bereichen des Vereins einbringen zu können und hier neue Erfahrungen zu sammeln„, so Hierländer.