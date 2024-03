Nach Karriereende: Patrick Hasenhüttl wird Co-Trainer seines Vaters in Wolfsburg

Neu-Trainer Ralph Hasenhüttl (56) bekommt beim VfL Wolfsburg Unterstützung von seinem Sohn: Patrick Hasenhüttl (26) ist ab sofort Co-Trainer bei dem Tabellen-14. der deutschen Bundesliga. Das gaben die Wölfe am Dienstag bekannt. Der ehemalige U-19-Teamspieler Österreichs leitete mit seinem Vater bereits das erste Training bei den Wölfen.

Auch Craig Fleming steht Hasenhüttl in Zukunft als Assistent zur Seite. „Unterstützung bekommt das Team bis auf Weiteres durch Rainer Widmayer, der seit September vergangenen Jahres als Schnittstelle zur Akademie im Übergangsbereich fungiert“, teilte Wolfsburg zudem mit.

Hasenhüttl war in Wolfsburg am Montag als Nachfolger des zuvor freigestellten Niko Kovac vorgestellt worden. Nach elf Spielen ohne Sieg und drei Pleiten in Serie haben die Niedersachsen nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. „Die Aufgabe ist klar. Wir müssen versuchen, wieder Siege zu erreichen, um uns in der Liga zu halten“, hatte Hasenhüttl gesagt. Seine Bundesliga-Rückkehr feiert der ehemalige Coach vom FC Ingolstadt und RB Leipzig am Osterwochenende bei Werder Bremen.

(SID/Red.)

Bild: Imago