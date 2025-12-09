Nach Kimmich-Eigentor: Bayern dreht Partie gegen Sporting

Bayern München hat in der Gruppenphase der Champions League wieder klar Kurs auf eine Spitzenplatzierung genommen.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany drehte gegen den portugiesischen Doublegewinner Sporting Lissabon einen Rückstand und setzte sich verdient mit 3:1 (0:0) durch.

Nach der jüngsten Niederlage beim FC Arsenal (1:3) und jetzt sechs Spielen hat der deutsche Rekordmeister 15 Punkte auf dem Konto. Der Einzug ins Achtelfinale kann schon im nächsten Heimspiel gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise am 21. Januar perfekt gemacht werden. Zum Abschluss der Vorrunde geht es eine Woche später zur PSV Eindhoven.

Ein Eigentor von DFB-Kapitän Joshua Kimmich (54.) brachte die Bayern in Rückstand. Doch Serge Gnabry (65.), Jungstar Lennart Karl (69.) und Jonathan Tah (77.) antworteten prompt.

Ein weiterer Lichtblick für die Münchner: Linksverteidiger Alphonso Davies kam erstmals seit seinem Kreuzbandriss im März wieder ab der 88. Minute zum Einsatz.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Joshua Kimmich (54./Eigentor)

1:1 Serge Gnabry (65.)

2:1 Lennart Karl (69.)

3:1 Jonathan Tah (77.)

(SID) / Bild: Imago