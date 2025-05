Nach Kirchler-Aus: Altach stellt sportliche Führung neu auf

Philipp Netzer wird neuer Sportdirektor beim SCR Altach – Eric Orie übernimmt die Rolle des Sportkoordinators!

Der SCR Altach stellt die sportliche Führung neu auf: Philipp Netzer übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Sportdirektors und wird damit hauptverantwortlich für die sportliche

Ausrichtung des Vereins. Ihm zur Seite steht künftig Eric Orie, der als Sportkoordinator tätig sein wird.

Der 39-jährige Netzer prägte den Klub über 13 Jahre als Spieler, absolvierte 348 Pflichtspiele für den SCRA, führte das Team als Kapitän über ein Jahrzehnt und war maßgeblich am Wiederaufstieg in die Bundesliga sowie an zwei Europa-League-Qualifikationen beteiligt.

Fußball-„Fachmann“ Orie

Der 57-jährige Niederländer Eric Orie ist seit über 25 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen im Profifußball tätig – als Cheftrainer, Co-Trainer und Sportdirektor. In Österreich war er unter anderem beim FC Lustenau und FC Dornbirn engagiert, international sammelte er Erfahrung als Cheftrainer beim FC Vaduz, und Co-Trainer bei Atromitos Athen sowie dem 1. FC Nürnberg.

Philipp Netzer folgt auf Roland Kirchler, der am vergangenen Freitag nach dem Auswärtsspiel beim LASK seinen Rücktritt bekanntgab.

Netzer: „Altach ist mein Herzensverein“

Christoph Längle (Geschäftsführer SCR Altach): „Philipp hat in den vergangenen Jahren das Handwerk von Grund auf gelernt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist nicht nur äußerst kommunikativ, sondern bringt auch eine hohe fußballerische Fachkompetenz mit. Wir sehen in ihm jemanden, der diese Position langfristig ausfüllen und sich darin noch weiter entfalten kann. Eric Orie ist ein absoluter Fachmann mit großer Erfahrung, dem es bei seinen vergangenen Stationen stets gelungen ist, das Maximum aus den zur Verfügung stehenden Mitteln herauszuholen.“

Philipp Netzer (neuer Sportdirektor SCR Altach): „Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Der SCR Altach ist mein Herzensverein – es erfüllt mich mit Stolz, nun als Sportdirektor Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig bin ich mir der großen Herausforderung bewusst. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir diese gemeinsam im Team erfolgreich meistern können.“

(Red./SCR Altach) / Bild: GEPA