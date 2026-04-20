Nach knapp 25 Jahren: Ikone Hagi wird erneut Teamchef von Rumänien

Die rumänische Ikone Gheorghe Hagi übernimmt zum zweiten Mal den Cheftrainerposten der rumänischen Nationalmannschaft.

Der mittlerweile 61-Jährige folgt auf Mircea Lucescu, der Anfang April verstorben war, und erhält einen Vertrag bis 2030, wie der rumänische Verband am Montag verkündete. Vor knapp 25 Jahren war Hagi bereits Trainer Rumäniens.

„Unser Ziel ist es, die Nations League zu gewinnen. Unser Ziel ist es, uns für die Europameisterschaft (Juni–Juli 2028, d. Red.) zu qualifizieren“, erklärte Hagi bei der Pressekonferenz in Bukarest. Rumänien hatte noch unter Lucescu, der am 7. April im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb, seine WM-Qualifikationsgruppe auf Rang drei abgeschlossen und somit die Teilnahme an der Endrunde verpasst.

Hagi: „Bin geboren, um zu gewinnen“

Hagi war bis Mitte des vergangenen Jahres Trainer des rumänischen Erstligisten FCV Farul Constanta und feiert nun sein Comeback fürs Nationalteam. „Ich bin geboren, um zu gewinnen, nicht nur um zu existieren“, sagte der als „Maradona der Karpaten“ bekannte Hagi. Bereits 2001 war er Cheftrainer der Südosteuropäer

Nur wenige Wochen nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Spieler hatte Hagi das Amt angetreten. Nach nur fünf Monaten und der verpassten Qualifikation für die WM 2002 folgte dann sein Rücktritt.

(SID)/Bild: Imago