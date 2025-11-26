Salzburg-Stürmer Karim Konate ist für das Auswärtsspiel in der Europa League beim FC Bologna in den Kader der Bullen zurückgekehrt.

Der 21-Jährige könnte am morgigen Donnerstag – fast exakt ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss – sein Comeback im Trikot der Mozartstädter geben. Konate stieg am Mittwoch mit seinen Mannschaftskollegen in den Flieger Richtung Bologna und könnte morgen bereits wieder eine Option für Trainer Thomas Letsch sein. Die Salzburger halten nach vier Europa-League-Spielen erst bei drei Zählern und müssen im Rennen um den Aufstieg in Italien punkten.

Konate zog sich bei der 0:5-Pleite der Salzburger bei Bayer Leverkusen in der Champions League am 26. November 2024 einen Kreuzbandriss zu. Der 21-Jährige hat seitdem kein Spiel für die Bullen absolviert. Der Stürmer hält bei 33 Toren und elf Vorlagen in 64 Pflichtspielen für Red Bull Salzburg

Bild: GEPA