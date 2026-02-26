Trainer Domenico Tedesco ist mit Fenerbahce Istanbul in den Playoffs der Europa League ausgeschieden.

Die Türken gewann zwar am Donnerstagabend bei Nottingham Forest 2:1 (1:0), das 0:3 aus dem Hinspiel holten sie aber nicht mehr auf.

Nach einem Doppelpack von Kerem Aktürkoglu (22./48. Foulelfmeter) hoffte Tedesco, der im September 2025 bei Fenerbahce auf José Mourinho gefolgt war, auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Doch Callum Hudson-Odoi (68.) brachte Nottingham mit dem Deutschen Stefan Ortega im Tor auf den Weg ins Achtelfinale.

Dort trifft Nottingham entweder auf Real Betis aus Spanien oder den FC Midtjylland aus Dänemark. Die Auslosung findet am Freitag (13.00 Uhr) im Schweizer Nyon statt – ab 13 Uhr LIVE zu sehen auf Sky!

Genk mit Lawal & Sattlberger nach Verlängerung weiter

Das Feld der noch im Europacup vertretenen Österreicher dünnte sich insgesamt weiter aus: Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger kamen in der Europa League mit KRC Genk nach einem 3:3 nach Verlängerung gegen Dinamo Zagreb weiter.

Die Belgier mit Lawal im Tor hatten bei Dinamo Zagreb 3:1 gewonnen, in Genk stand es nach 90 Minuten jedoch 3:1 für die Kroaten. In der Verlängerung traf der Japaner Junya Ito in der 101. Minute für die Hausherren. Sattlberger, der in der 81. Minute ins Spiel kam, leistete die Vorarbeit. Bei Zagreb sah Doppeltorschütze Luka Stojkovic danach Rot. Genk schoss gegen den dezimierten Gegner noch den Ausgleich und trifft im Achtelfinale entweder auf Freiburg oder die AS Roma.

