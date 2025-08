„Nach langer, schwerer Krankheit“ – Sohn von Bayern-Keeper Ulreich verstorben

Der 36-Jährige veröffentlichte die traurige Nachricht in den sozialen Medien. Ulreich verpasste einen Großteil der vergangenen Saison aus persönlichen Gründen.

Hier die komplette Nachricht von Sven Ulreich:

„In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückfinden. Ein besonderer Dank gilt unserer Familien, Freunden und dem FC Bayern München für die Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten – das bedeutet uns sehr viel. Wir bitten die Öffentlichkeit und Medienvertreter um Rücksichtnahme und Respekt vor unserer Privatsphäre. Von weiteren Anfragen oder Stellungnahmen bitter wir höflichst abzusehen. Lisa & Sven“

(sport.sky.de) / Bild: Imago