Nach mehr als einem Jahr: Neymar feiert Comeback

Der lange verletzte brasilianische Fußball-Star Neymar hat nach mehr als einem Jahr sein Comeback gefeiert.

Der 32-Jährige wurde beim 5:4-Sieg seines Clubs Al-Hilal in der asiatischen Champions League bei Al-Ain in der 77. Minute eingewechselt. Neymar hatte sich am 18. Oktober vergangenen Jahres beim 0:2 im WM-Qualifikationsspiel der brasilianischen Nationalelf in Uruguay einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie zugezogen und musste operiert werden.

Dadurch verpasste der Offensivstar auch die Südamerikameisterschaft, bei der die „Selecao“ im Viertelfinale ausgeschieden war. Neymar war im August 2023 für rund 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien gewechselt. Dort kam er bis zu seiner Verletzung nur zu fünf Einsätzen.

(APA)

Bild: Imago